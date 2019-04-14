شكرا لقرائتكم خبر عن التقطت لهم جماعياً قبل 9 سنوات.. صورة ملعونة أطاحت بـ4 زعماء.. عزلت اثنين وقتلت اثنين (شاهد) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - التقطت عدسات المصورين صورة لأربعة زعماء من قبل عدة سنوات وتحديدًا عام 2010 في شهر أكتوبر بالقمة العربية والتى انعقدت وقتها في ليبيا بمدينة سرت. الصورة والتي يبدو أنها ملعونة لأنها أطاحت بالأربعة زعماء بداية من ثورات والتى أطلق عليها «الربيع العربي» لتبدأ لعنتها على التونسي ثم المصري والليبي والليمني.



بدأت اللعنة في الإطاحة بزين العابدين من تونس في يناير 2011 عندما غادر تونس إلى السعودية على متن طائرته ليهرب من عدة أحكام صدرت في حقه، ثم لحقه الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عندما تنحى عن الحكم في فبراير 2011. أما الزعيم اللليبي والذي قتل في أكتوبر 2011 بعدما قبض عليه بعدما هرب من طرابلس إلى مدينة سرت مكان التقاط الصورة المعلونة، واليوم تكمل الصورة لعنتها على الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، والذي تنحى عن الحكم اليمني في فبراير 2012، ليدخل خلال الأيام الماضية في معركة مع الحوثيين ليتم قتله في ديسمبر 2017.