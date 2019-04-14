تعرف على مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد

◾رقم الرحله 609.

خط الرحله :

القاهره- عدن.

الاقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره)

الوصول: 07:00 صباحا. ◾رقم الرحله: 532.

خط الرحله :

عدن - الرياض.

الاقلاع : 08:00 صباحاً,

الوصول : 11:00 صباحاً. ◾رقم الرحله: 533.

خط الرحله :

الرياض - عدن. (بتوقيت الرياض)

الاقلاع : 12:30 ظهراً.

الوصول : 15:30 عصراً. ◾رقم الرحله: 608.

خط الرحله :

عدن - القاهرة.

الاقلاع : 16:30 عصراً

الوصول :19:00 مساءٍ. ◾رقم الرحله: 601.

خط الرحله :

القاهرة - عدن. (بتوقيت القاهرة)

الاقلاع : 09:45 صباحاً.

الوصول : 14:15 عصراً. ◾رقم الرحله: 600.

خط الرحله :

عدن - القاهرة

الاقلاع : 15:15 عصراً.

الوصول : 17:45 مساءٍ

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