إحباط محاولة تسلل للحوثيين بالضالع

درات مواجهات عنيفة، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية، في القطاع الغربي لجبهة مريس شمال محافظة الضالع. وبحسب مصدر عسكري ميداني، فإن المواجهات اندلعت إثر محاولة الحوثيين تسلل فاشلة إلى مواقع الجيش في القطاع الغربي للجبهة. وأكد المصدر أن المواجهات التي اندلعت بين الجانبين في القطاع الغربي للجبهة استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة . وشهدت جبهة مريس خلال اليومين الماضيين هدوء حذر في ظل تعزيزات متواصلة للجانبين إلى مواقع المواجهات.

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