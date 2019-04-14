ميليشيا الحوثي تستهدف نازحين في الحديدة

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، تجمعات لنازحين مدنيين في محافظة الحديدة غربي اليمن، في أحدث خروقاتها المتواصلة للهدنة وقرار وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر الماضي.
وذكرت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواطنين نازحين مع أسرهم، كانوا يعبرون في طريق الفازة العام بمديرية التحيتا، جنوبي مدينة الحديدة، ومنعت عبورهم، واضطرتهم للعودة جراء القصف العنيف.
وتسعى ميليشيا الحوثي إلى إبقاء المدنيين في المناطق القريبة من المواجهات، من أجل استخدامهم دروعاً بشرية، وتستهدف بشكل متكرر أي محاولات للنزوح.
وتوسعت أعمال القصف والخروقات الحوثية على نحو متسارع باستهداف قوات الجيش اليمني، المقاومة والأحياء السكنية في المناطق المحررة بالحديدة، على وقع عودة مظاهر التحشيد والتجنيد الحوثية ونشر مدفعية جديدة، ونشر مجاميع من مسلحيها عبر الأحياء والمربعات وباتجاه خطوط التماس، مع تواصل عرقلتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد أواخر العام الماضي برعاية الأمم المتحدة، بشأن إعادة الانتشار، وسحب ميليشاتها من مدينة وموانئ الحديدة.
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