شاهد ماذا يفعل ‘‘حميد الأحمر’’ جوار محافظ حضرموت والسفير السعودي؟(صورة واضحة تكشف المستور)

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عدن - ياسمين التهامي - وصل البرلماني البارز حميد الاحمر صباح اليوم الى سيئون برفقة السفير السعودي ال جابر للمشاركة في جلسة مجلس النواب التي عقدت بعد أربع سنوات من الانقطاع.
وشارك الاحمر في جلسة مجلس النواب متقدمًا الصفوف الاولى برفقة محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني ورئيس الوزراء معين عبدالملك، والسفير السعودي محمد آل جابر.
وفي الجلسة التي عقدت اليوم بحضور 140 عضو برلماني ، انتخبت هيئة رئاسة البرلمان.
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