شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن ”طرد قطر” من الجامعة العربية ومجلس التعاون وكشف خطة محكمة لاحتلال الدوحة بـ”مليشيات عربية” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تهديد جديد أعلن ضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي ضرورة خروج قطر وطردها من جامعة الدول العربية، بزعم أنها تساند إيران والحوثيين ضد دول الخليج، بالإضافة إلى أنها تأوي الإخوانجية.

وكتب خلفان في سلسلة تغريدات تحريضية على حسابه في تويتر : " أخطر ما نصب للدول العربية من فخ ...فخ الجامعة العربية".

وأضاف :" سبب كوارث الأمة العربية هذا التشكيل الذي أوحى به مهندسو السياسة البريطانية آنذاك ليكون مصيدة لكل دولنا وفخا لا تستطيع الخروج منه".





وتساءل خلفان : " معقول إن دول خليجية تصادق الحرس الثوري وتحارب القوات الخليجية".

وتابع قائلا : " العبرة اليوم بمن يكون بصفك وليس من يكون جارك...هذه قطر جاره لأكبر جارين لها في الخليج العربي تمارس ضدهم من أجل إيران والحوثي والمرشد بديع أبشع أنواع العداوات.. كفاية مهزلة جامعة عربية"، بحسب قوله.

وقال أيضا خلفان : " المفروض إن وزراء خارجية دول مجلس التحالف يدرسون وجهة النظر هذه بعمق..والله إنها أجدى لنا، حيث نتعامل بعد ذلك مع الدول التي خارح التحالف العربي على مزاجنا"، بحسب وصفه.

وشدد خلفان في مزاعمه : " يجب أن ننسى شئ اسمه قطر..هذه دولة انحرفت نحو العداء المتأزم الحاقد البغيض الذي يهدف إلى تدمير كل لحمة عربية.. ويناصرها شلة مرتشين، لذلك الابتعاد عن هذه المسارات الخسيسة التي تنتهجها جماعة الحمدين وشلتهما أمر في غاية الأهمية"، بحسب ادعائه.

وطالب أيضا : "من هنا حتى مجلس التعاون يجب إنهاء دوره ولتكن قطر ومن يريد أن يكون في فلكها معها إلى يوم القيامة.. لا حاجة لنا بدولة مثل قطر".

واختتم حديثه قائلا : " منظمة التحالف العربي.. يحب أن تؤسس إما إن تكون في المنظمة أو خارجها.. فيها أنت معنا .. خارجها .. روووووح وين ما تريد"، مضيفا " نحن طورنا كل شئ...وفكرة التحالف فكرة إبداعية.. نلغي البقية ونتوكل على الله.. التحالف تعني محاربة كل أشكال التطرف والإرهاب والغلو".

يذكر أن خلفان قد هدد في تدوينات سابقة بضرورة احتلال قطر عبر مليشيات عربية قائلا : " قطر لن تتوقف إلا إذا شنت مليشيات عربية عليها هجمة مركزة.. وهذه المليشيات يمكن جمعها من الدول المتضررة من تدخلات قطر.. يجندون ويزحفون علىالدوحة.. على شأن يفهم من يحكم قطر أن الفوضى تقابل بهكذا فوضى".