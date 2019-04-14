الإرياني يوضح تفاصيل حول تفاق القوى السياسية المعلن بسيئون

أوضح وزير الإعلام معمر الإرياني تفاصيل حول ما يعنيه اتفاق القوى السياسية في الشرعية والمعلن السبت في سيئون.

وقال الإرياني بتغريدات رصدها الخليج 365 إن "اتفاق الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي وقع اليوم في مدينة سيئون ونص على تكوين جبهة وطنية سياسية على طريق استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، خطوة هامة طالما انتظرها اليمنيون لرص الصفوف وتحقيق النصر على المليشياالحوثية الايرانية التي أهلكت الحرث والنسل وعاثت في اليمن فسادا".

وأضاف أن "لاعلان عن التحالف السياسي بين جميع الاحزاب والمكونات السياسية اليمنية جاء خلاصة لمشاورات ونقاشات وجهود كبيرة بذلتها كافة القوى السياسية خلال الفترة الماضية،ومثل إرادة كل اليمنيين في التوحد والتخندق خلف الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي في معركة استعادة الدولة".