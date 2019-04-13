حفل تخرج 21 مهندسا من سكن حضرموت الجامعي للتنمية شبوة

شهدت قاعة الثقافة بمدينة عتق بمحافظة شبوة صباح اليوم السبت، الموافق 13 ابريل، 2019 حفلاً توديعاً لـ 21خريج حضرمي من جامعة عدن-كلية النفط والمعادن(شبوة).

وحضر الحفل علي عامر(مدير عام مديريه عتق)، سالم شوبح (وكيل محافظه شبوه)، سالم الاحمدي (وكيل محافظه شبوه)، محمد سالم الاحمدي(مدير المركز الثقافي)، محسن عمر القرنعه (مدير عام اذاعه شبوه)، الشيخ مهران المعلم (مدير رباط عتق)، الدكتور نضال محسن لصور (نائب العميد لشوؤن الطلاب)، الاستاذ نايف الزميلي (مدير الموسسة الراعيه للحفل موسسة وعي)، الاستاذ صلاح مرزوق الزبيدي (نائب مدير مكتب الشباب والرياضة)، الدكتور خالد سريع (عميد كليه التربية)، الدكتور عبدالله الشرفي (عميد المعهد التقني)، وغيرهم من الأساتذة الجامعيين والمسؤولين والشخصيات الإجتماعية البارزة.

وزاد الحفل روعةً وجمالاً حضور بعض أهالي الخريجين " وقد تخللت الحفل التوديعي العديد من الفقرات الممتعة والتي أعطت الحفل لوناً حضرمياً خاصاً ومنه الرقصات الحضرمية الأصيلة والشِعر والدان وبعض المشاهد الهادفة والممتعة ومهارة الحركات القتالية وفن الراب الجديد من نوعة في هذا الحفل التوديعي .

وقد قام بتنفيذ هذه الفقرات الرائعة والمشاهد الممتعة طلاب سكن حضرموت الجامعي للتنمية -شبوة "

وقد تخلل الحفل مشاركات بعض أصدقاء الخريجين من شـعـرٍ و نـثــرٍ وكلمات أدبية رائعة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم عمادة الكلية والدكاترة والشخصيات الإجتماعية البارزة والداعمين للحفل وكذلك الخريجين.

وفيما يلي ننشر أسماء الخريجين كالتالي:

* قسم الهندسة الجيولوجية:

1-موسى سعيد كرامة بن كند

2-عبدالرحمن عمر عبدالله باشعيب

3-أحمد عبدالرحمن عبدالقادر جواس

4-ابراهيم يحيى رجب باصبيع

5-سعيد سالم محفوظ سديس

6-صالح جعفر صالح بن شيبان

7-عوض سالم ناصر التميمي

8-محمد عبدالملك علي بامزاحم

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* قسم هندسة نفط وغاز:

1-صلاح صالح رمضان باضاوي

2-مبروك عيظة مبروك بن عزون

3-إبراهيم راضي عبيد الحسين

4-سالم عبدالشيخ عوض عوضه

5-عبدالرحمن ابوبكر أحمد الحامد

6-محمد أبوبكر سالم باحشوان

7-محمد حسن مبارك بلحول

8-محمد علي أحمد العوبثاني

9-محمد ناصر برك العامري

10-محمد يحيى فرج باجيدة

* قسم الإقتصاديات وإدارة نفط:

1-خالد زيد سليم عبدالدائم

2-عمر سالم غيثان بن كند

3-عبدالله محمد علي الفعم