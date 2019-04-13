ماذا قال الرئيس هادي في اجتماع القيادات العسكرية بسيئون؟

عقد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اجتماعاً للقيادات العسكرية والامنية بسيئون بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك.

وفي اللقاء الذي ضم رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي ومحافظ حضرموت اللواء ركن فرج البحسني وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح طيمس ووكلاء المحافظة، عبر فخامة الرئيس عن تقديره وامتنانه للجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية والامنية في الوادي والصحراء في سبيل استتباب الامن والإستقرار بتعاون المجتمع الواعي بهذه المحافظة الانموذج التي جسدت اروع صور المدنية والتعايش والسلام كما هو عهدها على الدوام.

ولفت الى النجاح الذي حققته المؤسسة العسكرية والامنية في توفير الطمأنينة للمواطن والزائر لحضرموت وهو ما تجسد أيضاً في تامين نجاح انعقاد جلسة مجلس النواب الغير اعتيادية التي شهدتها مدينة سيئون اليوم بحضور قيادة الدولة ونواب الشعب وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي الهيئات العربية.

وقال فخامته " اسجل شكري وتقديري لكم جميعا ومن خلالكم الى القادة والضباط والصف والأفراد في مختلف المواقع والميادين وتأمينكم فعاليات اليوم التي تعد حدثاً تاريخياً لليمن وسيئون بصفة خاصة".

من جانبه عبر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني عن امتنانه وتقديره نيابة عن ابنا المحافظة والقيادات العسكرية والامنية لفخامة الرئيس على تشريف سيئون وحضرموت بهذه الزيارة التي سجلت معها حدثاً تاريخياً هاماً يعد وساماً تفخر به المحافظة وابنائها في استضافة انعقاد جلسات مجلس النواب للانتصار لارادة الشعب اليمني في بناء دولته الاتحادية الجديدة وتدشين أقاليمها وفقاً ومخرجات الحوار الوطني.