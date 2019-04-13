المجلس الإنتقالي يوسع نشاطه خارجياً ويدشن نشاط مكتبه في كندا

يواصل المجلس الإنتقالي الجنوبي، الذي يتزعمه اللواء عيدروس الزبيدي، توسعه خارجياً، بتدشين نشاط مكتب العلاقات الخارجية في كندا .

والتقى مدير مكتب الإدارة العامة للعلاقات الخارجية للمجلس في كندا، عبدالكريم أحمد سعيد، أمس الجمعة، بالسيد شاندرا أراي ،عضو البرلمان الكندي عن حزب اللبرال الحاكم.

وفي اللقاء استعرض سعيد مع المسئول الكندي، جملة من المواضيع المتعلقة بنشاط مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي في كندا، مؤكدا الرغبة في تعزيز علاقة المجلس الانتقالي الجنوبي والشعب الجنوبي بالحكومة الكندية والشعب الكندي.

وقدم سعيد خلال اللقاء، شرحاً وافياً عن معاناة شعب الجنوب الإنسانية التي سببتها الحرب العبثية، اجتماعياً واقتصادياً، وصحياً وخدماتياً.

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كما أطلع، مدير مكتب الانتقالي في كند، السيد شاندرا على رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي لحل الأزمة اليمنية، المتضمنة وقف الحرب، وإشراك كل القوى السياسية المتواجدة على الأرض في مباحثات التسوية السياسية النهائية لحل أزمة اليمن، مؤكداً له أن المجلس الانتقالي يأتي في مقدمة تلك القوى، باعتباره المعبر عن إرادة السواد الأعظم من الجنوبيين، بعد تفويضه شعبياً في أكثر من مليونية.

وتطرق اللقاء إلى النجاحات التي حققها المجلس الانتقالي الجنوبي على الصعيد الخارجي، وذلك من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، والوفد المرافق له إلى المملكة المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية .

ونوه سعيد بأن هناك زيارات مرتقبة لرئيس المجلس، ستتم لاحقا لدول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها في إطار التحرك الدبلوماسي لقيادة المجلس، مبديا رغبة وتطلع قيادة المجلس الانتقالي إلى زيارة كندا أيضا، وتعزيز علاقة المجلس مع القوى السياسية الكندية.

من جانبه أبدى السيد شاندرا أراي، استعداده لنقل ما ورد في اللقاء ومناقشته داخل البرلمان الكندي فيما يخص الأزمة اليمنية، وكذا نقل رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.