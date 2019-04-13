شبيبة: من أزاحوا صالح من السلطة ليسوا كمن اغتالوا حياته

أكد القيادي في حزب الرشاد محمد عيضة شبيبة ان من أزاحوا الرئيس السابق علي عبدالله صالح ليسوا بحكم من اغتالوا حياته اشارة للمليشيات الحوثية المدعومة من ايران .

وقال شبيبة بتغريدات رصدها الخليج 365 اليوم : من أزاحوا علي عبدالله صالح عن الكرسي ليسوا كمن أزاح رأسه عن جسده، فالكرسي ليس مُلكه وحده ولا الحق الحصري له بل يجوز التنافس عليه وازاحته عنه.

وأضاف: أما رأسه رحمه الله ففيه حياته وهو حقه الخاص لايجوز المساس به ولا ازاحته عن موضعه

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فلا تخلط أيها المؤتمري بين الكرسي والصُمْعِي وأعرف من عدوك.

وكان شبيبة كتب في وقت سابق، عن مقتل صالح وقال "أبرز من خَطط لقتل علي عبدالله صالح في صنعاء أحمد الكحلاني وأبرز مقاطع لجلسة البرلمان في سيؤن بحجة رفع العقوبات عن نجل علي عبدالله صالح أحمد الكحلاني نفسه!! وأبرز زنبيل من لم يفهم أحمد الكحلاني ومشروعة حتى اليوم".

وعلق اليوم: اجتمع مجلس النواب مكتمل النصاب وانتخب رئاسته وهناك من آثَرَ الحفاظ على بيته ولو انهار بيت اليمنيين واختار أن يكون عبداً تحت سقف الكهف لا حُرَّاً تحت قبة البرلمان.