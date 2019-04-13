شكرا لقرائتكم خبر عن اول دولة خليجية تزف خبر سار لكل أبناء ليبيا .. وانباء عن اصابه هيثم.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله، إن سراج ليبيا لن يستطيع مقاومه الجيش الليبي كما أن العالم لن يكون مرتاحا لتحول ليبيا إلي دوله منهوبه من مليشيات إرهابيه ستحول الدولة الليبية إلي صومال أخري وإلي حروب أهلية.

وأضاف الجار الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، 12/نيسان/2019: علي حفتر أن ينجز عمله فهو مطلب ليبي وطني بل ومؤيد دوليا.

ميدانيا، شن طيران الجيش الوطني غارات جوية في محور وادي الربيع جنوب طرابلس.

وقالت مصادر إعلامية إن أهداف لعناصر الوفاق في وادي الربيع تعرضت لقصف جوي عنيف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

Advertisements

في سياق متصل، أعلن علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقالته من المجلس، معللاً ذلك بانفراد فايز السراج باتخاذ القرارات.

وقال القطراني وفي بيان صدر عنه اليوم، إن سلوك السراج الذي تُحركه المليشيات، لن يقود ليبيا إلا إلى مزيد من المعاناة والانشقاق، مثمنا في الوقت ذاته تقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس، من أجل تخليصها من سيطرة التنظيمات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة، مؤكدًا أن السراج خرق الاتفاق السياسي الليبي بانفراده بممارسة اختصاصات المجلس بتحريض من هذه المليشيات التي تعمل تحت إمرته.

وتؤكد الخطوة التي أقدم عليها القطراني، أن الحمدين ومليشياته المسلحة باتا اليوم في وضع لا يحسدان عليه، فالتقدمات التي يحققها الجيش الليبي في طرابلس تشير إلى أن نهاية هذه العمليات سوف تكون في صالح قوات المشير خليفة حفتر.

تم التأكيد حول أصابة المجرم هيثم التاجوري وهو موجود في تونس مصحة الميرون الدولية

تم الأن إلتحام كتائب قواتكم المسلحة في محاور القتال.

و السيطرة على معسكر اليرموك وبشكل نهائى .. الي الامام باذن الله ..