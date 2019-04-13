شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن اغتيال" هاني بن بريك " رجل الامارات الأول في الجنوب !! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تعرض نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك لنيران كثيفة من مسلحين مجهولين .

وذكر شاهد عيان في حديث انه شاهد نائب رئيس المجلس الانتقالي وهو يسقط ارضا

مضرجا بدمائه ويصرخ طالبا انقاذ حياته.

وقال ان سارة خاصة وليست سيارة اسعاف هي التي نقلته من المكان.

الا انه لم يتمكن من الحصول على تأكيدات لهذا الامر ، وربما تكون هذه شائعات بهدف اخافة قيادات المجلس الانتقالي بعد تصريحاتهم وتهدياتهم للسعودية والشرعية بالانتقام في حال انعقاد مجلس النواب في سيئون وهو ما تحقق فعلا وانعقد المجلس ولم تفلح محاولات القيادات الانفصالة من منعه .

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