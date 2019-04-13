إب: مقتل مدنيين اثنين بقذيفة حوثية في مديرية النادرة

قتل مدنيان بقصف حوثي على مناطق سكنية في مديرية النادرة، شرق إب، أمس الجمعة.
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي قصفت بقذائف قرية "وادي الردى" بالعود ما أدى إلى مقتل الشابين "ماجد صلاح الغزير، وعبدالملك حمود جابر".
وأضافت المصادر أن القذيفة أُطلقت من مواقع تمركز قوات الحوثيين الممتدة من جبل ستر، وحدّة، ومرتفعات نوبة اللهبي، المطلة على مناطق العود.
بالتزامن مع ذلك،استقدمت مليشيا الحوثي تعزيزات عسكرية جديدة، واستحدثت مواقع جديدة في مرتفعات نوبة اللهبي.
ونصب المسلحون المتمركزون في موقع السور -احدى مرتفعات نوبة اللهبي- مدافع وجّهت باتجاه قرى العود، بعد أيام من استحداث مواقع في جبل "بصم" والذي تقصف منه القرى بشكل يومي، ما تسبب بنزوح كبير للأهالي وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
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