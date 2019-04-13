شاهد .. مسيرة حاشدة في عدن رفضاً لإنعقاد البرلمان في سيئون

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، مسيرة جماهيرية حاشدة، رفضاً لإنعقاد جلسات البرلمان في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت . وعبر المتظاهرون خلال المسيرة التي جابت الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، عن رفضها لإنعقاد جلسات البرلمان اليمني في مدينة سيئون الجنوبية .. مؤكدين رفضهم لأي عمل سياسي يتجاوز مطالبهم بإستعادة الدولة الجنوبية . ورفع المتظاهرون خلال المظاهرات أعلام دولة الجنوب واللافتات المطالبة بإيقاف ما اسموها "مسرحية البرلمان" .

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