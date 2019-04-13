ماذا قال السفير آل جابر بشأن تحالف الأحزاب ودعوات هادي والحوثي للسلام؟

علق سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، على إعلان التحالف السياسي بين الأحزاب اليمنية والذي جرى اليوم السبت خلال الدورة غير الإعتيادية للبرلمان في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، دعوات السلام .

وقال آل جابر في تدوينة على تويتر، "الاعلان عن التحالف السياسي بين جميع الأحزاب اليمنية بعد عقد جلسة مجلس النواب اليمني، ودعوة الرئيس اليمني ورئيس المجلس الحوثي للسلام وللعمل كمكون سياسي ورفض ومواجهة ايران، أعطت قوة وزخماً يشير الى الجدية والرغبة الصادقة في استعادة الدولة وإعطاء الفرصة للعملية السياسية رغم توفر القوة" .

وكان الرئيس هادي قد دعا خلال كلمته في جلسة البرلمان، الميليشيات الإنقلابية، إلى السلام وإيقاف الحرب من أجل الشعب اليمني، في حين زعم عضو ما يسمى المجلس السياسي للميليشيات الإنقلابية محمد علي الحوثي أن جماعته تنشد السلام من أجل الشعب اليمني أيضاً .

وفي تغريدة سابقة هنأ آل جابر الرئيس هادي ونائبه وحكومته، والشعب اليمني الكريم على انعقاد جلسة مجلس النواب اليمني بعدد فاق النصاب القانوني .