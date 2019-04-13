إجتماع في واشنطن يناقش تدخلات البنك الدولي في اليمن

ناقش إجتماع في العاصمة الأميركية، واشنطن، اليوم السبت، ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، والمديرة القطرية لمكتب اليمن في مجموعة البنك الدولي رجاء قطان، سياسة البنك للتدخل في اليمن.

واستعرض الدكتور العوج ملاحظات الحكومة اليمنية بشأنها .. مشيرا الى تقارب السياسة مع اولويات الحكومة في دعم مجالات الاستجابة الطارئة والصحة والتعليم والخدمات الحضرية والطاقة الشمسية .

واكد على اهمية اضافة قطاعات انتاجية هامة مثل الزراعة والثروة السمكية لما يمكن ان تحققه من استقرار للامن الغذائي وخلق فرص عمل.

وتطرق الى اهمية التنسيق مع الحكومة في اختيار المشاريع والرقابة عليها.. مؤكدا على اهمية زيارة مسؤولي البنك الدولي لليمن واعادة فتح مكتب البنك في العاصمة المؤقتة عدن.

حضر اللقاء نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب.