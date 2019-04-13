سكان "إب" يشتكون قطع مليشيا الحوثي المياه منذ 5 سنوات

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على قطع المياه على سكان قرية بيت الجعلي بمديرية السدة بمحافظة اب وسط البلاد.

ويشكو اهالي قرية بيت الجلعي بمديرية السدة محافظة إب من وقف ضخ مشروع المياه المغذي لفريتي ظفار وبيت الجلعي منذ خمس السنوات.

واوضح الاهالي في مناشدة لمسؤولي المياه بمحافظة إب وللادارة الجديدة لمشروع المياه الخاص بقريتي ظفار بيت الجلعي ، ان المياه قطعت عن قرية بيت الجلعي بسبب عناد البعض في تسديد رسوم خدمة المياه رغم ايفاء غالب الاهالي بالتسديد .

مطالبين بسرعة النظر في قضيتهم والسعي لحلها حلا عاجلا ووضع حد لمعاناة الاهالي في الحصول على المياه خصوصا مع قدوم شهر رمضان.