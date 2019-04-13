شهيد من العمالقة جراء القصف الحوثي في الجبلية بالحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي مواقع قوات العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا في محافظة الحديدة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية. وقالت مصادر "الخليج 365"، إن شهيدا سقط من أفراد ألوية العمالقة ظهر اليوم. وافادت مصادر ميدانية في الجبلية أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع قوات العمالقة بقذائف الآر بي جي بشكل كثيف. واضافت المصادر أن المليشيات إستهدفت بأوقات متفرقة مواقع العمالقة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة ومنها سلاح 14.5 والرشاش. يذكر أن مليشيات الحوثي تستمر في تصعيدها العسكري وخروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية منذ سريانها في 18 من ديسمبر العام الماضي يقابل ذلك إلتزام تام بالهدنة الأممية من قبل قوات العمالقة والقوات المشتركة في ظل تخاذل وصمت أممي واضح تجاه الخروقات المتزايدة للمليشيات.

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