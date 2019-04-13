المهرة.. جمعية الإبداع لتنمية المرأة تحتفل بيوم اليتيم العربي

أقامت جمعية الإبداع لتنمية المرأة محافظة المهرة، اليوم حفلا بمناسبة يوم اليتيم العربي لعام 2019م وبتنفيذ الفرق التطوعية، برعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي.

ونيابة عن محافظ المحافظة تحدث الاستاذ مختار بن عويض الجعفري وكيل أول محافظة المهرة عند مدى سعادته لحضور مثل هذي المناسبات التي تسلط الضوء على اليتيم .

وقال بن عويض انه من الجميل الاحتفال بيوم اليتيم لإدخال البهجه والسرور الى قلوبهم وهم يستحقون ذلك.

مؤكدآ وقوف السلطة المحلية لتقديم كافة الامكانيات اللازمه وستظل السلطة دائمآ حاضره لمثل هذي الفعاليات.

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متمنيآ لجمعية الأبداع لتنمية المرأة التوفيق والنجاح داعيآ الجمعيات الآخرى ان تحذو حذو جمعية الأبداع لتنمية المرأة.

شاكرآ الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحفل والشكر خاص لجمعية الأبداع التي ابدعت فيه من رسم البسمة على اليتيم.

حضر الحفل كلآ من الاستاذ سالم أحمد السقاف رئيس مؤسسة السبيل للتنمية والاستاذ أمين بن عصم المدير التنفذي لجمعية وحده شباب المهرة والاستاذه يسرى خوار نائبة مدير عام تنمية المرأة ورئيسة مبادرة فينا خير .