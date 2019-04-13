وزير حوثي ينجو من محاولة اغتيال بصنعاء وإصابة مرافقيه ومواطن

نجا وزير في حكومة الانقلاب الحوثية، من محاولة اغتيال، اليوم السبت، فيما أصيب مرافقوه وأحد المواطنين بصنعاء الواقعة تحت المليشيا.
وقالت مصادر "الخليج 365"، إن مسلحين حاولوا اغتال وزير الصحة في حكومة الحوثيين طه المتوكل، بمنطقة فج عطان لكنه نجا فى حين هناك إصابات لمرافقيه حالتهم حرجة".
وبحسب المصادر، فإن "وزير الصحة بحكومة الحوثيين طه المتوكل تعرض لمحاولة اغتيال في عطان بصواريخ لو من قبل مسلحين مجهولين".
وذكرت أنه "نجا من المحاولة كون سيارته مدرعة،فيما أصيب مواطن وعدد من مرافقيه".
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