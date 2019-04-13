قتلى وجرحى من المليشيا في هجوم شنته على مواقع مقاومة البيضاء

سقط قتلى وجرحى من ميلشيات الحوثي في هجوم نفذته المقاومة في عدد من المواقع عقب صدها هجوما للميلشيات صباح اليوم السبت في منطقة "ذي ناعم" بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت مصادر ميدانية إن "قوات الجيش تحاصر عناصر ميلشيات الحوثي في عدد من المواقع بعد التحام أبطال مقاومة ذي ناعم "ال عمر" بمقاومة "آل حميقان" في جبل حلموس والمواقع المجاورة له".

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من الميلشيات في الوقت التي تنفذ الميليشيات قصف عنيف بالدبابات والمدفعية وعيارات 23 سعيا ً لفك الحصار عن افرادهم ومحاولة لسحب الجثث والمصابين.

وناشدت المقاومة طيران التحالف بالتحرك لاستهداف الميليشيات الحوثية الانقلابية وآلياتها الثقيلة.

في غضون ذلك شنت ميلشيات الحوثي قصف عشوائي على قرى سكنية في كل من قرى "الدريعاء" و"صلواع" و"العراجم" و"البرمة" بمديرية ذي ناعم المكتظة بالأطفال والنساء والمدنيين.