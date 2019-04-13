إنطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول لطب الأطفال في عدن

إنطلقت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطب الاطفال الذي تنظمه كلية الطب بالتعاون مع مستشفى الصداقة تحت شعار( أطفالنا محور إهتمامنا) .

ويناقش المؤتمر على مدى يومين (30) موضوعاً علمياً طبياً حول المشاكل الصحية ووضع الحلول المناسبة لتداول الكثير من الصعوبات الطبية التي يعاني منها أطفالنا سعياً لمستقبل آمن وغداً أفضل.

وفي الإفتتاح، ثمن وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، ناصر محسن باعوم، ثميناً عالياً الشراكة الفاعلة بين الوزراة وجامعة عدن في عقد المؤتمرات الطبية لمكافحة الأمراض الوبائية التي تصيب الأطفال .

وأعلن عن دعم وزارة الصحة بمبلغ (35) مليون ريال لقسم الأطفال بمستشفى الصداقة لتوفير الأغذية والمكافآت والحوافز للكادر الطبي والتمريضي بالإضافة إلى أعمال الصيانة.

Advertisements

من جانبه أكد رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، على استمرار تعزيز الشراكة مع الوزارة والقطاع الخاص لمواصلة عقد هذا المؤتمرات الطبية الإنسانية التي تخدم المجتمع وتحسن من أداء الكادر الطبي .. معبراً عن ثقته أن تتكلل أعمال المؤتمر بالنجاح وتصب في النهوض بمستوى صحة الطفل وآمنه الصحي .

فيما دعت عميدة كلية الطب والعلوم الصحية، الدكتورة، سوسن باخبيرة، جميع المنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الاهتمام بهذه الفئة في المجتمع وخلق الفرص لعمل شراكة فاعلة تهدف إلى تحقيق عدد من الغايات أهمها النهوض بالمستوى الصحي لأطفالنا في المدن والقرى وتوفير الغذاء والمسكن والملبس المناسب لهم والاهتمام بتوفير طفولة آمنة لهؤلاء الأطفال كما شكرت رعاة المؤتمر من شركات القطاع الخاصة الطبية .

فيما سلطت الدكتورة /إيمان باصديق رئيسة المؤتمر الضوء على أهمية وأبعاد المؤتمر وأهدافه ونوعية الأوراق العلمية التي ستناقش في المؤتمر والمكانة العلمية المرموقة للمشاركين من الأكاديميين والأطباء المختصين بأمراض الأطفال الوبائية.