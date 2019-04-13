شكرا لقرائتكم خبر عن هذه اسعار الريال اليمني امام الدولار الامريكي والريال السعودي بعد انعقاد مجلس النواب 13-4-2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني، موجة تحسن بدأها قبل أيام، أمام العملات الأجنبية في اسواق الصرافة اليمنية. وقالت مصادر مصرفية، إن الريال حافظ على مكاسبه أمام العملات الأجنبية في محلات الصرافة. وأغلقت عدد من محلات الصرافة أبوابها بسبب التضارب الكبير في أسعار العملة. آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء) اليوم السبت الموافق 13ابريل 2019م(3مساءاً) أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي: شراء507البيع |511 الريال السعودي : شراء| 134.5| 135.5 تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال.

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