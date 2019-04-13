شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي عادل اليافعي : يعلن موقفه من تواجد الدولة في سيئون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ال الإعلامي عادل اليافعي مذيع قناة أبوظبي في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن مع قصور الدولة وفسادها وظلمها ولا البلاطجة والسرق والمتمنطقين بالقبيلة في إشارة للميليشيات التي تدير العاصمة عدن موالية لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا الذين نراهم الان بيننا متحكمين بنا ولو كانوا أهلي وناسي فلا نريدهم ولا يشرفنا الارتباط بهم خير شر واهلا بالدولة وعصاها..



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