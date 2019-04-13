شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ...ليست من الامارات ولا من الحوثي ولا من الانتقالي ..مباشرة وبعد انعقاد المجلس النيابي ..اليدومي والزنداني والجنرال الاحمر يتعرضون لضربة قاتلة (شاهد صور مرعبة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تظاهر آلاف من أعضاء وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام، اليوم السبت 13 أبريل/ نيسان 2019م، في أول تظاهرة جماهيرية لهم منذ بداية الحرب في مدينة تعز وسط اليمن.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستكمال تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية الإيرانية، وبناء وتفعيل المؤسسات، وإنهاء الاختلالات الحاصلة في المؤسستين الأمنية والعسكرية الشرعية.

Advertisements

كما أكد المتظاهرون على رفضهم لحملات الانتقام التي شنتها مليشيات الحشد الشعبي الإخوانية ضد سكان المدينة القديمة، وطالبوا بمحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات بحق المدنيين.

َويمتلك المؤتمر قاعدة جماهيرية وحضوراً شعبياً واسعاً في محافظة تعز رغم ما تعرضت له قيادات وقواعد الحزب من إقصاء وحملات تحريض طيلة الأعوام الأربعة الماضية من قبل حزب الإصلاح الإخواني.

وتعيد هذه التظاهرة الجماهيرية حزب المؤتمر إلى واجهة الأحداث في تعز بعد الفشل الذريع والفساد الواسع لأحزاب المشترك خلال إدارتهم للمحافظة، وتفتح المجال لتحالف بين الأحزاب المدنية وقوى المجتمع الرافض لسلطة الإخوان ومليشيات الحوثي الإيرانية.