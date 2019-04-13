شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط ‘‘بوتفليقة والبشير’’ .. القربي يتنبأ بسقوط هذه الأنظمة العربية..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أبوبكر القربي، من استكمال مؤامرة إسقاط ما تبقى من النظام العربي ومقدرات الأمة ودولها في مرحلة قادمة.

وقال الدكتور القربي، اليوم الجمعة، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "ما جرى في الجزائر ويجري الآن في السودان هو المرحلة الثانية من مخطط إسقاط الأنظمة العربية".

وأضاف: "أما تنفيذ المرحلة الثالثة لاستكمال إسقاط دول المنطقة فلم يتبق له إلا تحديد الموعد لإنهاء ما تبقى من النظام العربي ومقدرات الأمة ودولها".