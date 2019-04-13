شكرا لقرائتكم خبر عن العطاس:لهذا السبب رحيل "هادي"بات قريبا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الاديبة والكاتبة الجنوبية هدى العطاس بأن عهد الرئيس عبدربه منصور هادي قد اقترب من النهاية . Advertisements وقالت العطاس في تغريدة لها بأن التحالف تحصل عل شرعية جديدة وستنتهي شرعية هادي. وكتب العطاس تغريدة قالت فيها بأنه بات قريبا رحيل هادي لان التحالف وجد شرعية جديدة تسوغ لهم وجودهم وقراراتهم في اليمن.

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