شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة لترامب كادت تشعل الحرب.. وأثارت هلع البنتاغون والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أشاد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، بنجاح انعقاد جلسات مجلس النواب، ونجاح الحكومة اليمنية في الترتيب لإنعقاده.
وغّرد السفير تولرعبر حساب السفارة في تويتر: أثني على الرئيس هادي والحكومة اليمنية بالإفتتاح الناجح للدورة البرلمانية اليوم. نأمل أن تؤدي الإصلاحات التي تم الإعلان عنها إلى برلمان أقوى وأكثر تمثيلا لجميع اليمنيين، وأن تلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار
وأشاد تولر إلى أن هذه الجلسة البرلمانية ترمز إلى التقدم في العملية السياسية، التي ستقود الطريق نحو المصالحة الوطنية، والتي يمكن أن تنهي الصراع وتضمن مستقبلا أكثر إشراقا لجميع اليمنيين.
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