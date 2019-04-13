سُكان: شاحنة عسكرية حوثية سبب حادثة انهيار منزل شعبي في إب ومقتل وإصابة أسرة كاملة

كشف سكان محليون معلومات جديدة عن هوية الشاحنة التي تسبب بانهيار منزل شعبي في إب ومقتل وإصابة أسرة كاملة في مدينة إب، وسط اليمن.
وقال السكان، إن الشاحنة التي تسببت بانهيار المنزل بعد انزلاقها، شاحنة عسكرية حوثية، كانت تستعد لنقل معدات ثقيلة إلى جبهة العود المشتعلة منذ ثلاثة أسابيع.
وأكد مصدر في مكتب أشغال إب، إن الشاحنة كانت تستعد لنقل معدات ثقيلة تابعة للمكتب ونقلها إلى العود من أجل شق طرق ومتارس عسكرية للحوثيين.
وتسببت الشاحنة الحوثية بمقتل طفلة وإصابة 8 آخرين من أسرة واحدة، بعد هرولتها على المنزل وانهياره بشكل كامل في وقت سابق من فجر الخميس في منطقة السبل الخلفي.
وعملت مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الايام الماضية على شق طرقات واستحداثات مواقع عسكرية في عدد من المرتفعات في مديريات الشعر والنادرة لإدارة الحرب الدائرة في المناطق المحايذة بين محافظات إب والضالع.
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