مراسلنا.. مقتل رجل أعمال في مأرب على خلفية قضية ثأر عمرها 8 سنوات(الاسم وصور)

تجددت مواجهات قبلية مسلحة مساء أمس الجمعة بين آل غزيل وآل أبو ناب في محافظة مأرب شرق البلاد.

وقال مراسل "الخليج 365" إن مواجهات مسلحة تجددت مساء أمس بين آل غزيل وآل أبو ناب في مدينة على خلفية ثأر قديم بين الطرفين يعود للعام 2011م.

وأكد المراسل إن المواجهات أسفرت عن مقتل رجل الأعمال الشيخ ناجي محمد أبو ناب مدير عام شركة أبو ناب للمقاولات العامة.

ويأتي هذا على خلفية مقتل أحد أبناء آل غزيل في مواجهات مع آل أبو ناب نتيجة خلاف حصل بين الطرفين منتصف 2011 على الاستثمار في مادة الغاز المسال.

وبهذا خسرت محافظة مأرب أحد رجال الأعمال البارزين في المحافظة وقد كان له ولمؤسسة أبو ناب الدور الأبرز في ردم وتعبيد الطرق بالمحافظة وتعد الشركة الوحيدة التي لا تزال تجري أعمالها على قدم وساق في توسيع وتعبيد طرق مدينة مأرب وضواحيها.