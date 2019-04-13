اعتقالات وجرحى في إطلاق نار بنقطة عسكرية بجولة الغرف بسيئون

قالت مصادر محلية، أن جرحى سقطوا برصاص قوات عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في جولة الغرب بسيئون .

وبحسب المصادر، فإن أفراد نقطة الغرف أطلقت النار على عدد من الجماهير الراغبة بدخول سيئون لحضور التظاهرة الجماهيرية عصر اليوم .

وبحسب مصدر خاص لموقع (( حضرموت 21 )) فإن شخص واحد أصيب جراء إطلاق النار فيما تم إعتقال إثنين آخرين ومصادرة بطائقهم بعد لحظات من السماح للموكب بالمرور ومن ثم ملاحقته بالاطقم والإعتداء عليه .

الجدير بالذكر أن مدن وبلدات وادي حضرموت شهدت منذ الصباح إجراءات أمنية مشددة وعدم السماح للمواطنين بدخول مدينة سيؤن أو الخروج والتوجة إلى المدينة وعدم السماح لاي موكب بالدخول إلى سيؤن