جمال محسن يُطالب بوقف تغييرات الحوثي على المناهج التعليمية

أكد رئيس تحرير موقع "الخليج 365"، أن النهج الذي اتخذه مليشيات الحوثي منذ سيطرتهم على محافظة صنعاء هو تغيير التعليم والفكر لدى الطلاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "الغد المشرق"، أن ذلك ينعكس على قيام مليشيات الحوثي بتدمير المدارس والبنية التعليمية لخلق بيئة من أجل غسل الأدمعة والأفكار وتثبيت أفكارهم داخل الأطفال الصغار.

وتابع: "وهذا مؤلم عندما يقوم الأطفال بترديد الصرخة الحوثية بالإضافة الى تجنيدهم في معارك ويتطلب الأمر جهد كبير من المجتمع الدولي لوقف ذلك العبث الحوثي".

وطالب "محسن" المجتمع الدولي، بوقف جميع التغييرات التي أحدثتها مليشيات الحوثي، داخل المدارس، داعيًا الحكومة الشرعية بنقل تلك الأمور للمجتمع الدولي لأن ذلك يعتبر من ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وواصل: "يوجد تهاون في دور الأمم المتحدة ويجب أن يكون هناك دور أوسع في التصدي للحوثي ويجب إلغاء الإضافات التي قامت بها مليشيات الحوثي في المناهج والاتجاه لزرع الروح الوطنية داخل الأطفال حتى لا يكون لدينا أطفال ممنهجين ويفكرون طائفيا".