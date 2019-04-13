السفير الأمريكي لدى بلادنا يعلق على انعقاد البرلمان في سيئون

في رسالة نشرتها السفارة الأمريكية لدى بلادنا، أكد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، السبت، أن انعقاد البرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت يرمز إلى تقدم العملية السياسية في البلاد.

وكتب في رسالة نشرتها السفارة الأمريكية باليمن في صفحتها على "فيسبوك" قائلا: "أثني على الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية بالافتتاح الناجح للدورة البرلمانية اليوم".

وعبّر عن أمله في أن تؤدي الإصلاحات التي تم الإعلان عنها إلى برلمان أقوى وأكثر تمثيلا لجميع اليمنيين، وأن تلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار اليمن.

وتابع: "ترمز هذه الجلسة البرلمانية إلى التقدم في العملية السياسية التي ستقود الطريق نحو المصالحة الوطنية، والتي يمكن أن تنهي الصراع وتضمن مستقبلا أكثر إشراقا لجميع اليمنيين".

وشهد صباح اليوم السبت بدء عقد جلسة غير اعتيادية للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بحضرموت، هي الأولى منذ الانقلاب الحوثي على السلطة قبل 4 سنوات.

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واختار البرلمان سلطان البركاني رئيسا توافقيا له، إلى جانب انتخاب هيئة الرئاسة بمشاركة 141 عضوا وهو النصاب القانوني.

وبثّ التلفزيون اليمني لقطات مباشرة من قاعة اجتماعات البرلمان في مدينة سيئون التي وصل إليها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لحضور الجلسة ومعه عدد من السفراء.

وأجبر الإرهاب الحوثي عددا من البرلمانيين الواقعين تحت الإقامة الجبرية بصنعاء على عدم الذهاب إلى سيئون خوفا على مصالحهم، لكن هذا لم يؤثر على اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس.

وانتخب البرلمان اليمني في عام 2003 لمدة 6 سنوات، وتم تمديده لمدة عامين بناء على توافقات سياسية، لكن الأحداث التي شهدها اليمن في عام 2011 والحرب الأخيرة جعلته يستمر حتى الآن بموجب المبادرة الخليجية.