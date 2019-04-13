ننشر تفاصيل لقاء هادي بقيادة السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية بحضرموت

التقى رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي اليوم بمدينة سيئون قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والسلطات المحلية بالمديريات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

‌وفي اللقاء وجه الرئيس الحكومة باستكمال المشاريع المتعثرة في الوادي والصحراء، واعتماد 5 مليار ريال لدعم مشاريع التنمية بالوادي والصحراء، واستكمال استاد سيئون الأولمبي ، وبناء مباني وكليات جامعة سيئون، والتأكيد على الحكومة بسرعة العمل على تنفيذ مشروع الـ100 ميقا التي وجه بها سابقا لساحل حضرموت .

كما أكد رئيس الجمهورية دعمه لمشروع كلية الشرطة وحرصه على إنجازه ليساهم في الحفاظ على الأمن والطمأنينة ورفد جهاز الأمن بالكوادر الشرطوية المؤهلة والمدربة.