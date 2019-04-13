الكتل البرلمانية توقع على وثيقة "التحالف السياسي" قبل أن ترفع الجلسة

وقعت الكتل البرلمانية اليوم وثيقة التحالف السياسي قبل أن ترفع الجلسة التي عقدة صباح اليوم في مدينة سيئون.

وبدأت الجلسة صباح اليوم، بانتخاب النائب سلطان البركاني رئيسا للمجلس، كما تم انتخاب اعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وهم، عبد العزيز جباري، محمد الشدادي، محسن باصره. في تصويت مباشر من قبل أعضاء المجلس تم عبر رفع الأيادي بالموافقة.

وبحسب مصادر اعلامية فإن قادة الأحزاب السياسية وقعوا على وثيقة اتفاق التحالف السياسي للأحزاب المؤيدة للشرعية عقب رفع جلسات مجلس النواب ".

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وحضر الجلسة عدد من كبير من المسؤولين على راسهم الرئيس هادي ونائبه على محسن ورئيس الحكومة معين عبد الملك، وعدد من مستشارين الرئيس هادي بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين العرب.

كما ألقيت ثلاث كلمات حيث افتتح الجلسة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بعد انتخابه من قبل النواب، وعقب ذلك القى رئيس البرلمان العربي كلمة أخرى، وأختتم الكلمات الرئيس هادي والذي وجه خمس رسائل في كلمته.

وتمت الجلسة بحضور 145 نائب، بحسب ما نقل وزير الإعلام معمر الإرياني. وهو ما فاق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.