تفاصيل حادثة العثور على جثة تحت الجسر الكبير بالمكلا.. صورة

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا، أمس الجمعة، على جثة شخص تحت الجسر المحاذي لمستشفى الريان التخصصي.

وأوضح مصدر أمني، في البحث الجنائي للإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من عمليات المحافظة عن وجود جثة شخص تحت الجسري المحاذي لمستشفى الريان، مشيراً إلى أنها باشرت موقع الحادث.

وبّين، أن الوفاة كانت طبيعية بعدما جرى معاينتها، حيث تم تسليم الجثة لمستشفى ابن سيناء بعدما تم التعرف على هويتها.

ولفت، إلى أن الفريق الأمني الذي باشر للنزول للموقع تكون من ملازم أول عارف المحمدي ضابط قيادي، وملازم أول أحمد بارعيدة، ومساعد أول عارف بانفيل، وملازم أول عزة التميمي.