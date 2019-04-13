شكرا لقرائتكم خبر عن بن فريد يكشف فضيحة جلسة البرلمان اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر السياسي الجنوبي “احمد بن فريد” صورة على حسابه في تويتر من جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم وعلق عليها بالقول:”فضيحة المفضوح أصلا..عدد الحضور كارثة رغم كل الإمكانيات فلا نصاب شرعي حضر لمجلس لا شرعية له أساسا”. مضيفا:”الإخوان طبعا في مقدمة الصفوف، والستارة من الخلف تغطي حجم الفراغ الكبير الذي كان يمكن أن يظهر ويبرز فضيحة العدد”. مختتما تغريدته بالقول:”فعلا شرعية .. تقدم لها خدمة غرفة إنعاش غير مسبوقة لكنها تحتضر”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن فريد يكشف فضيحة جلسة البرلمان اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.