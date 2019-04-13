شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو ..سلطان البركاني يحضر ومعه علي عبدالله صالح الى جلسة مجلس النواب بسيئون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع رئيس البرلمان اليمني الذي عقد اعماله يوم السبت بمدينة سيئون بخطأ فادح حينما استعار اسم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بدلا عن الرئيس هادي.

والقى سلطان البركاني كلمة مطولة تخللها لحظة نطقه لاسم الرئيس هادي ذكرا لاسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح .

وقال البركاني ان عاصفة الحزم جاءت استجابة لدعوة اطلقها الرئيس وبدلا من ان يقول الرئيس هادي قال الزعيم الراحل في اشارة إلى الرئيس صالح .

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واجتاح الجزء المقتطع من كلمة البركاني مواقع التواصل الاجتماعية في اليمن.

وقال نشطاء ان البركاني لسانه مع هادي لكن قلبه لايزال معلقا بالرئيس صالح .