شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل إذاعة دولية يكشف عدد اعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مراسل اذاعة دولية عن عدد الاعضاء في مجلس النواب الذين حضروا الجلسة الاولى اليوم السبت في مدينة سيئون .
وقال مراسل اذاعة منتو كارلو الدولية نشوان العثماني ان عدد الحضور اليوم 138 نائبًا للجلسة الأولى .
وأشار العثماني :فيما 3 نواب يشاركون عبر خدمة سكايب.
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