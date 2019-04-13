شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل إذاعة دولية يكشف عدد اعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مراسل اذاعة دولية عن عدد الاعضاء في مجلس النواب الذين حضروا الجلسة الاولى اليوم السبت في مدينة سيئون .

وقال مراسل اذاعة منتو كارلو الدولية نشوان العثماني ان عدد الحضور اليوم 138 نائبًا للجلسة الأولى .

وأشار العثماني :فيما 3 نواب يشاركون عبر خدمة سكايب.