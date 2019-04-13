إصابة طفلة في قصف حوثي على قرى "مريس" شمال الضالع

اصيبت طفلة، اليوم الجمعة، بجروح خطيرة؛ نتيجة قصف مليشيات الحوثي، للقرى في منطقة مريس، شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وأفاد سكان محليون لــ "يمن شباب نت"، أن قصفا عنيفا، تتعرض له قرى شمال وغرب منطقة مريس، بالأسلحة الثقيلة، من مواقع تمركز مليشيات الحوثي في جبل ناصه، ومناطق جنوب دمت.

وأكد السكان، أن القصف تسبب بإصابة الطفلة رندا نافع علي مثنى، والبالغة من العمر ? أعوام، بجروح خطيرة، وتحديدا في اليد اليسرى والقدم اليمنى؛ إثر سقوط قذيفة على منزل والدها، في قرية بيت جعوال، شمال مريس.

وأكد السكان أن القصف العشوائي والعنيف خلف أضرارا واسعة في ممتلكات المواطنين، وهلع وخوف في صفوف المدنيين.

وتواصل مليشيات الحوثي في مديرية دمت قصفها العنيف والعشوائي على قرى منطقة مريس بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى مدنين نتيجة الحرب التي تمارسها المليشيات على السكان بالمنطقة، والتي خلفت اضرارا واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، وموجه نزوح جماعي لسكان المنطقة.