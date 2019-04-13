أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

عاجل.. انعقاد أول جلسة للبرلمان في سيئون وهذا ما تم فيها
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خارطة المعارك العسكرية في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
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مليشيا الحوثي تحفر 700 خندق في الحديدة
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عاجل.. انتخاب البركاني بالإجماع رئيسا للبرلمان
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ضابط رفيع في الجيش ينجو من محاولة اغتيال في عدن
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الوطن: دعم إماراتي متزايد للشعب اليمني المنهك بانتهاكات أدوات إيران
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عاجل.. انتخاب أعضاء هيئة رئاسة البرلمان.. تعرف على الأسماء
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اللواء 35 يحبط تهريب شحنتي ذخيرة للمليشيات خلال 48 ساعة
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عزان: الحوثيون يحفرون هاوية سقوطهم ولو بعد حين
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ماذا قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في أول كلمه له؟
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رئيس مجلس النواب يشكر السعودية والامارات على دعمهما للشعب اليمني
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رئيس البرلمان العربي: نطالب الأمم المتحدة بتسمية المعرقل لاتفاق السويد
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عاجل.. الإعلان رسميا عن افتتاح الدورة غير الاعتيادية للبرلمان بعد انتخاب رئيس له
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عاجل.. كلمة للرئيس هادي في جلسة للبرلمان بحضرموت.. بث مباشر
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عاجل.. كلمة للرئيس هادي في أولى جلسات البرلمان بسيئون
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نص كلمة الرئيس هادي من سيئون أمام أعضاء البرلمان
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مظاهرات حاشدة في تعز تأييداً لانعقاد مجلس النواب في سيئون
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البركاني: التحالف العربي قدم دعما سخيا لليمن
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الإمارات تفتتح ثاني مراحل مشروع مياه لودر بأبين
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رئيس البرلمان يكشف عن أسباب اختيار سيئون للاجتماع
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