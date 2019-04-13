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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 13 إبريل 2019م، وهي كالتالي: 

عاجل.. انعقاد أول جلسة للبرلمان في سيئون وهذا ما تم فيها
https://www.alyamanalaraby.com/379089

خارطة المعارك العسكرية في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
https://www.alyamanalaraby.com/379090

مليشيا الحوثي تحفر 700 خندق في الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/379094

عاجل.. انتخاب البركاني بالإجماع رئيسا للبرلمان
https://www.alyamanalaraby.com/379095

ضابط رفيع في الجيش ينجو من محاولة اغتيال في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/379097

الوطن: دعم إماراتي متزايد للشعب اليمني المنهك بانتهاكات أدوات إيران
https://www.alyamanalaraby.com/379099

عاجل.. انتخاب أعضاء هيئة رئاسة البرلمان.. تعرف على الأسماء
https://www.alyamanalaraby.com/379100

اللواء 35 يحبط تهريب شحنتي ذخيرة للمليشيات خلال 48 ساعة
https://www.alyamanalaraby.com/379103

عزان: الحوثيون يحفرون هاوية سقوطهم ولو بعد حين
https://www.alyamanalaraby.com/379113

ماذا قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في أول كلمه له؟
https://www.alyamanalaraby.com/379120

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رئيس مجلس النواب يشكر والامارات على دعمهما للشعب اليمني
https://www.alyamanalaraby.com/379123

رئيس البرلمان العربي: نطالب الأمم المتحدة بتسمية المعرقل لاتفاق السويد
https://www.alyamanalaraby.com/379135

عاجل.. الإعلان رسميا عن افتتاح الدورة غير الاعتيادية للبرلمان بعد انتخاب رئيس له
https://www.alyamanalaraby.com/379139

عاجل.. كلمة للرئيس هادي في جلسة للبرلمان بحضرموت.. بث مباشر
https://www.alyamanalaraby.com/379141

عاجل.. كلمة للرئيس هادي في أولى جلسات البرلمان بسيئون
https://www.alyamanalaraby.com/379142

نص كلمة الرئيس هادي من سيئون أمام أعضاء البرلمان
https://www.alyamanalaraby.com/379145

مظاهرات حاشدة في تعز تأييداً لانعقاد مجلس النواب في سيئون
https://www.alyamanalaraby.com/379148

البركاني: التحالف العربي قدم دعما سخيا لليمن
https://www.alyamanalaraby.com/379149

الإمارات تفتتح ثاني مراحل مشروع مياه لودر بأبين
https://www.alyamanalaraby.com/379164

رئيس البرلمان يكشف عن أسباب اختيار سيئون للاجتماع
https://www.alyamanalaraby.com/379173

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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