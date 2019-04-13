الجيش الوطني يحبط هجوما حوثيا بالضالع

أحبط الجيش الوطني الجمعة، هجوما شنته مليشيا الحوثي في جبهة الحشا بمحافظة الضالع، فيما أسفرت المعارك عن مقتل 5 انقلابيين وجرح العشرات.

وذكر مدير مديرية الحشا عبدالوهاب المشرقي أن مليشيا الحوثي شنّت هجوما على مواقع الكتيبة السابعة باللواء 83 مدفعية في عزلة "الطاحون"، قبيل أن يقابله الجيش بإسناد المقاومة اليمنية بهجوم عكسي كبّد الانقلابيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح المشرقي، في تصريح وفقاً لـ"العين الإخبارية"، أن قوات الجيش والمقاومة فرضت سيطرة نارية على منطقة "الداعري" وتواصل تطهير بقايا جيوب المليشيا المهاجمة.

وأسفرت المعارك عن مقتل 5 عناصر بصفوف المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران وجرح العشرات، فضلا عن تدمير دورية حوثية، طبقا للمسؤول اليمني.

وتشهد "الحشا" الواقعة غربي الضالع معارك متواصلة بعد سيطرة قوات الجيش اليمني على أهم مرتفعاتها الاستراتيجية المحاددة لمحافظات تعز وإب ولحج.