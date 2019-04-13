رئيس البرلمان يكشف عن أسباب اختيار سيئون للاجتماع

قال رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، إن مدينة سيئون استقبلت النواب اليمنيين بعدما اختطف المليشيات الحوثية العاصمة اليمنية صنعاء.
وأضاف البركاني، خلال كلمته في جلسة البرلمان اليمني، أن المليشيات الحوثية تقوم بكافة الانتهاكات ضد المواطنين اليمنيين وتصفية حساباتها والعمل على زيادة المد الفارسي لها لتطويق الخليج.
ولفت، إلى أنه بعدما تلاشت الآمال في تحقيق السلام مع استمرار الممارسات الحوثي، الأمر الذي دفع إلى ضرورة انعقاد البرلمان اليمني لإطلاع الأعضاء على الامور ومحاولة الخروج بحلول مع بقية المؤسسات الأخرى.
وأشار، إلى أن اجتماع البرلمان اليمني في سيئون هو إسهاماً في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة، كما أن الاجتماع فيها يأتي متوافقاً مع مواد الدستور.
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