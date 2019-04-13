الإمارات تفتتح ثاني مراحل مشروع مياه لودر بأبين

افتتحت دولة الإمارات، أمس المرحلة الثانية من مشروع "مياه مديرية لودر" بمحافظة أبين.

وشمل المشروع بمرحلته الثانية، التي أشرف على تنفيذها الهلال الأحمر الإماراتي، إنشاء خزانات تجميعية سعة كل منها 250 مترا مكعبا سبقتها عملية حفر 4 آبار مياه في مرحلته الأولى.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع مد خطوط ضخ رئيسية تصل أطوالها إلى أكثر من 30 كيلومترا تصل ما بين منطقة صرة النخعين ومدينة لودر.

Advertisements

وأعرب مهدي الحامد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين، عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على الجهود التي تبذلها دعما للمحافظة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع المياه.

وقال عوض النخعي مدير عام مديرية لودر: إن هذا المشروع الذي كان حلما لأبناء المدينة أوشك على التحقق وحال اكتماله سيمد 30 ألف نسمة من سكان مديرية لودر بمياه الشرب.

وبهذه المناسبة سيرت "الإمارات" ناقلات لتزويد عدد من مساجد المدينة ومنازلها بالمياه.