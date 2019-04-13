شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة لمؤتمر تعز ترفض مليشيا الحشد الشعبي وتطالب بدولة القانون..صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت مسيرة حاشدة اليوم في مدينة تعز ترفض ما أسموه مليشيا الحشد الشعبي الاخواني وتطالب بدولة القانون. وكان المؤتمر الشعبي في تعز قد دعا للمسيرة الذي خرجت اليوم. وجابت المسيرة شوارع تعز تردد شعارات الرفض لمليشيا الحشد الشعبي ومنددة بالعنف والقتل التي تطال ابناء تعز ورافعين صور الرئيس هادي.

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