شكرا لقرائتكم خبر عن المخلافي : إنعقاد مجلس النواب خطوات هامة في تعزيز الشرعية ودحر الانقلاب واستكمال استعادة الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عبدالملك المخلافي مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأسبق في تغريدات لها على حسابة الشخصي بتويتر ان انعقاد مجلس النواب بحضور رئيس الجمهورية في الافتتاح وانتخاب هيئة رئاسة للمجلس وحضور الحكومة وتقديم بيانها واقرار موازنة الدولة، كلها خطوات هامة في تعزيز الشرعية ودحر الانقلاب واستكمال استعادة الدولة .

واضاف المخلافي ان كل من يتخلف عن الحضور من الأعضاء القادرين او يعمل على عرقلة الحضور يخدم الانقلاب.

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واشار المخلافي في تغريدة اخرى ان ‏في مواجهة الانقلاب والاستيلاء على الدولة وإعادة الإمامة الكهنوتية العنصرية، لايجوز الحياد او أنصاف المواقف ،

وذكر المخلافي ان في المواقف الفارقة في مسيرة تعزيز الشرعية واستعادة الدولة والحفاظ على الجمهورية فإن كل من عليه واجب وفي المقدمة عضو مجلس النواب أما ان يدخل في كل حساب او يسقط من كل حساب.