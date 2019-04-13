مظاهرات حاشدة في تعز تأييداً لانعقاد مجلس النواب في سيئون

تظاهر الآلاف من أبناء محافظة تعز اليوم تأييدا لانعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون. وهتف المسيرة بالمطالبة باستكمال التحرير، وتاييد شرعية الرئيس هادي ، و طالبت بتفعيل مؤسسات الدولة في مدينة تعز وحفظ الامن والاستقرار. ورفع المتظاهرون لافتات ادانت ما يقوم به حزب الاصلاح بواسطة ميليشيات الحشد الشعبي من تنكيل بابناء المدينة.

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