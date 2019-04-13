ماذا قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في أول كلمه له؟

توافقت جميع الكتل البرلمانية اليوم على ترشيح سلطان البركاني رئيسا لمجلس النواب.

وجاء إعلان فوز البركاني، بغالبية أصوات النواب، بعد انعقاد جلسة البرلمان غير العادية، صباح اليوم السبت، بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مدينة سيئون بحضرموت.

وقال البركاني، في أول كلمة له عقب انتخابه: "في هذا اليوم التاريخي والمفصلي في حياة شعبنا، لا يسعني إلا أن أتوجه لكم بأصدق آيات الشكر والتقدير، لاستجابتكم لدعوة فخامة الرئيس والمجيء لهذه المدينة التاريخية، وأعتز بالثقة التي منحتموني إياها".

وأضاف: "اعتبركم المناضلين في هذا الزمن والتاريخ سوف ينصف من هم في صف اليمن ووحدته وديمقراطيته وسلامه وأمنه باستقراره".