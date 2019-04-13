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البيضاء: اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش والمليشيا في ذي ناعم

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فادت مصادر محلية في محافظة البيضاء عن اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة اخرى في منطقة ذي ناعم.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات اندلعت صباح اليوم السبت.

وتقوم مليشيا الحوثي بقصف المناطق المحررة بكافة انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وتأتي هذه الهستيرا في القصف ببالتزامن مع انعقاد مجلس النواب في سيئون والتي وجهت صفعة لمليشيا الحوثي الارهابية.

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